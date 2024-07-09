الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

طول الاجراءات واثبات الدخل والثقافة الراسخة

علاء فكري يكشف 3 معوقات تواجه التمويل العقاري

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال المصريين ، أن القطاع العقاري  تخطي مرحلة كونه أحد القطاعات الاقتصادية.

الهامة  وأصبح بالفعل قاطرة التنمية  ومصدرا هاما لتوفير العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وكذلك توظيف العمالة .

وأدار المهندس علاء فكري مقرر عام مؤتمر الأهرام العقاري  الجلسة الثالثة من المؤتمر تحت عنوان " التمويل العقاري والتحديات الراهنة.. رؤي وحلول"،والذي انطلقت فعالياته أمس. 

أضاف المهندس علاء فكري ان من ضمن التحديات التى تواجه الافراد فى الحصول علي تمويل عقاري هى اثبات الدخل  والقدرة المالية للعميل كذلك طول الاجراءات بالاضافة الى ثقافة العملاء الراسخة بالخوف من التمويل العقاري لارتفاع الفائدة  او للاعباء المالية .

وتحدث فكري مع الخبراء حول كيفية الوصول الى حلول لتفعيل التمويل للعقارات تحت الانشاء والذى يعد الحل السحري لدفع القطاع العقاري وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء وعودة المطور الى دوره الرئيسي بالمنظومة وهو البناء والتعمير وليس التمويل . 

وخلال الجلسة  اقترح الخبراء تشكيل لجنة مشتركة من مختلف الجهات المعنية بالقطاع العقاري وقطاع التمويل ووضع العديد من المقترحات والآليات لتعديل القوانين بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ويضمن تنظيم القطاع .

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