نائب محافظ الإسماعيلية يناقش إمكانية نقل المرافق المتعارضة لربط بعض الطرق

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة نقل تعارض المرافق وربط بعض الطرق بمركزي الإسماعيلية وفايد.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامه العامة، على حطب مدير المكتب الفني، ممثلى الهيئة الهندسية بالجيش الثاني الميداني، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ممثل إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، رئيسي مركزي (الإسماعيلية وفايد)، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مدير عام مديرية المساحة، مدير عام الأشغال بهيئة قناة السويس، رئيس قطاع محطة كهرباء أبوسلطان البخارية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مدير عام مديرية الزراعة، ومدير حماية الأراضي، مدير عام شركة جاسكو، مدير عام شركة أنابيب البترول، ممثل الشركة المصرية للاتصالات، مدير عام مديرية الأوقاف، مدير عام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مدير عام شركة تاون جاس، رئيس هندسة السكة الحديد، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الشئون القانونية، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة نقل المرافق المتعارضة بعدة مناطق منها، قرية الفردان وسرابيوم؛ وذلك لربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة معاينة تلك المناطق على أرض الواقع لبيان مدى إمكانية تلافي تعارض المرافق العامة من الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة سرعة التنفيذ لنقل المرافق العامة بما لا يتعارض مع الشروط الفنية والدراسات المتخصصة.