تكريم 11 من حملة الماجستير والدكتوراه بصحة الإسماعيلية

إحتفلت مديرية الصحة بالإسماعيلية، أمس الأربعاء بالزملاء الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه والدبلومات، وبلغ عددهم 11 زميلًا وزميلة بحضور مديرى الإدارات الفنية والإدارات الصحيه بالمديرية .

وقامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بتسليم شهادات تكريم لكلا من الحاصلين على درجة الدكتوراه، درجة الماجستير والدبلومات التخصصية الزملاء الحاصلون على درجة الدكتوراه هم كالآتي :-

الدكتور أحمد موسي مدير مستشفى حميات التل الكبير

الزملاء الحاصلون على درجة الماجستير :-

دنيا اسماعيل ابو طالب

الشيماء ابراهيم توفيق

سهير منصور عبد الحق

مروه محمد علي

ساره حسن عبد العزيز

الزملاء الحاصلون على درجة الدبلومات التخصصيه:-

كيرلس رزق جاد

نسمة عبادي محمد

ابراهيم السيد ابراهيم

إيمان عرابي محمد

اميره رجب محمد

وأعربت وكيل وزارة الصحة ،عن سعادتها بهذة النخبة المميزة من الحاصلين على تلك الدرجات العلمية بالمديرية، بما يعود بخلق كوادر شابة جديدة مؤهلة بوزارة الصحة، للقيام بدورهم فى النهوض بالخدمة الصحية بالمحافظه متمنية لهم مزيد من النجاحات ومستقبلاً باهر ومسارا وظيفيا مميزا.

وأشادت وكيل وزارة الصحة، بتميز إدارة التل الكبير الصحية برئاسة الدكتور عبد الرحمن صلاح وحصولها على أعلى معدل تردد للمبادرات الرئاسية "مبادرة ١٠٠ مليون صحة" خلال أجازة عيد الأضحى المبارك 2024، كما حققت وحدة رعاية طفل التل الكبير نسبة 100 % من مستهدف المبادرات.