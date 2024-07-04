رعاية صحية وصرف وأحوزة عمرانية وطرق.. ملفات تنتظر المهندس عمارة بالأقصر

طموحات وآمال يترقب أهالي الأقصر تحقيقها على أرض مدينة الشمس، ومشروعات لم يكتمل تنفيذها خلال فترة قيادة المحافظين السابقين، يطمح أهالي المحافظة السياحية باكتمالها، مع تولي المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة إدارة شئون المحافظة بالتزامن مع حدوث حركة المحافظين، والتي أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية بها الأربعاء.

الوفد رصدت تطلعات مواطني الأقصر مع المحافظ الجديد، والتي جاء على رأسها الملف الصحي حيث نقص الأدوية في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى قلة عدد الأطباء في الوحدات، والمراكز، مطالبين بتشغيل الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بقوة كاملة على مدار الساعة.

وفي هذا الشأن طالب المواطنون المهندس عبد المطلب عمارة بالسعي نحو إنشاء مستشفى طوارئ على الطريق الرئيسي بمدينة الطود لاسيما بعد تخصيص مستشفيات المحافظة ولأن هذا الطريق يخدم الحركة السياحية البرية من وإلى الأقصر وأسوان.

كما أشار مواطنون إلى ضرورة تطوير مدينة الطود الجديدة بإنشاء مصالح حكومية متكاملة كأفرع للبنوك ووحدة إسعاف مستقلة ووحدة إطفاء مستقلة أسوة بباقي المدن بالمحافظة.

ويأمل مواطنو الأقصر من المحافظ الجديد أن يولي اهتماما بملف الصرف الصحي وسرعة الانتهاء من رصف الطرق المعطلة والتي تم استخدامها في أعمال توصيل شبكات الصرف داخل قري ومدن محافظة الأقصر وتحديدًا بمراكز إسنا والطود والزينية، مشيرين إلى أنه رغم أن مشروع الصرف الصحي الممول من البنك الدولي والذي لم يكتمل بعد، عليه شروط جزائية لكن بالمقابل وتيرة العمل تسير ببطء في القري المستهدفة.

اعمال الصرف الصحي



وطالب المواطنون بزيادة مساحة اعتماد الاحوزة العمرانية داخل القرى والتوسع فيها أسوة بالمحافظات الأخرى، كما يناشد الأهالي المهندس عمارة بتنويع فرص الدخل وعدم الاعتماد على السياحة فقط، من خلال الاستغلال الأمثل للرقعة الزراعية وتفعيل الاستفادة من وجود المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتمنى آخرون بأن يبدأ المحافظ الجديد عهده بإنهاء المشروعات المتوقفة في الأقصر، لاسيما مشروع مساكن الطود ومشروع أبو قليعي، وغيرها من المشروعات المتوقفة.

وتوقع بعض أهالي الاقصر أن يكون المهندس عمارة أكثر نشاطًا وحركة في متابعة كل مايهم المواطنين على أرض الواقع لا من خلال مكتبه، مؤكدين أن هذا الأمر يحتاج لديناميكية، وهو الأمر الذي يتوقعه أهل الأقصر بحسب تعبيرهم من المحافظ الجديد طبقا لخبراته في العمل المؤسسي، والذي بدوره يسهم في حرفيته في إدارة الأمور دون الوصول لنشاط غير هادف يؤدي لفوضى تنظيمية داخل مؤسسات المحافظة، متمنين أن يدرك أذناب الفساد ويعمل على دحضها.

أما على الصعيد الرياضي أشار أهالي الأقصر إلى أن المحافظة لديها مواهب مدفونة تحتاج إلى مكان رسمي يكتشف هذه المواهب ويرعاها.

وتمنى المواطنون التوفيق للمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مؤكدين على دعمه ومساندته في النهوض بالمحافظة السياحية.