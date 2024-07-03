شريحة موبايل تكشف جريمة قتل طالبة منذ 7 أشهر

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة جريمة قتل طالبة جامعية على يد شقيقها ووالدتها منذ 7 أشهر، وتم نقلها جثة هامدة داخل سيارة من كرداسة إلى بني سويف.

بدأت تفاصيل الجريمة بهروب فتاة جامعية من منزل أسرتها في منطقة كرداسة لتعيش بمفردها بعيدًا عن قيود الأسرة التي فرضتها عليها والدتها وبعد فترة تمكن شقيقها من تحديد مكان إقامتها.

واصطحب شقيقها أصدقائه الثلاثة ووالدتها وقاموا بالاعتداء عليها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وحملها داخل سيارته إلى محافظة بني سويف وفي أحد الأراضي الزراعية حفر لها قبرًا ودفنها.

وكشف رجال المباحث تفاصيل الواقعة برمتها عن طريق معلومات وتحريات تؤكد قيام أسرة تقيم بمنطقة كرداسة بقتل نجلتهم، وذلك بعد استخدام شقيقها شريحة الموبايل الخاصة بالقتيلة، وتم ضبطهم جميعًا واعترفوا بتفاصيل الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة.