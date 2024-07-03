حبس مراهقين أحدثوا إصابات بصديقهم فى لعب كرة القدم

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس مراهقين مزقوا جسد صديقهم بسبب لعب الكرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، قد تلقى إشارة من مستشفى 6 أكتوبر المركزي، تفيد وصول طفل يدعى " م.ك" 15 سنة مصاب بطعنات وجروح بمختلف أنحاء الجسد.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام المجني عليه بلعب كرة القدم مع أصدقائه نشبت بينهم مشاجرة، وتعدوا عليه باسلحة بيضاء، ثم فروا هاربين.

وبإخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية للقبض على المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.