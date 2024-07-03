خط أحمر

الأربعاء 03/يوليو/2024 - 09:27 م 7/3/2024 9:27:14 PM

اختلف المرشحان الرئاسيان جو بايدن ودونالد ترمب فى كل شيء أثناء المناظرة بينهما، ولكنهما اتفقا على مواصلة دعم إسرائيل!.. وعندما أتكلم عن مواصلة دعم إسرائيل، فالمعنى أن الرغبة الواضحة التى أبدياها فى مواصلة الدعم، قد جاءت وكأنها «أوراق اعتماد» يقدمها كل مرشح منهما فى السباق إلى البيت الأبيض.

وهذا ليس جديدًا علينا لا من بايدن ولا من ترمب.. والذين تابعوا سباق 2020 إلى البيت الأبيض يذكرون جيدًا كيف راح ترمب على وجه التحديد يقدم القرابين للصوت اليهودى الانتخابى فى الولايات المتحدة وقتها.

وإذا كنا قد نسينا فعلينا أن نذكر أنه هو الذى قاد فى تلك السنة، ما يسمى باتفاقيات السلام الإبراهيمى بين أربع دول عربية وبين الدولة العبرية، ولم يكن يفعل ذلك من أجل سواد عيون إسرائيل، ولكنه كان يفعله وأمامه البيت الأبيض يريد أن يدخله من جديد.

وإذا كنا قد نسينا فعلينا أن نذكر أيضًا، أنه هو الذى قرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وأن هذا ما لم يجرؤ عليه أى رئيس أمريكى سابق عليه، وأنه قد راح فى ولايته الأولى التى امتدت من 2016 إلى 2020 يغرى دولًا أخرى بأن تتخذ الخطوة نفسها، لولا أن دولًا معدودة على أصابع اليد الواحدة هى فقط التى خضعت لضغوطه، بينما رفضت بقية الدول وقاومت الضغوط على امتداد العالم.. ورغم ذلك كله، فإنه قد خسر السباق أمام بايدن، وتبين فيما بعد أن 77٪ من اليهود فى الولايات المتحدة قد أعطوا أصواتهم للمرشح الديمقراطى جو بايدن!

وكان هذا هو العقاب العادل الذى كان على رجل مثله أن يتلقاه، ولكنه رغم ذلك قد عاد يمارس اللعبة نفسها فى أثناء المناظرة الأولى التى جرت بينه وبين المرشح الديمقراطى مساء الخميس 27 يونيو.

لقد وقف يقول إن على العالم أن يدعم إسرائيل فى مواصلة الحرب، ولم يكن هذا غريبًا على واحد مثله فعل ما فعل من قبل فى قضية نقل السفارة، أو فى دفع عدد من الدول العربية إلى عقد اتفاقات سلام ابراهيمى مع الدولة العبرية.

لا غرابة فى أن يقول ما قاله فى أثناء المناظرة، ولا غرابة فى أن يقول بايدن أنه سيواصل الضغط على حماس، فكلاهما يخطبان ود إسرائيل، ومن ورائها يخطبان ود اليهود فى الولايات المتحدة.. ولكن الغرابة كلها هى فى أن يظل العرب يراهنون على أن تقدم واشنطن أى شيء فى قضية فلسطين.. إننا نحن الذين يمكن أن نجعلها تقدم إذا شئنا.