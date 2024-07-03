بالتعادل أمام فاركو ..الزمالك يتراجع إلى المركز التاسع بالدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء الزمالك وفاركو، الذي جمع بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 29 بالدوري الممتاز.

وجاء هدف التقدم عن طريق أحمد مصطفي زيزو في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الأبيض سجلها اللاعب بنجاح.

وبعدها بـ 11 دقيقة وتحديدا في الدقيقة 39 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لصالح فاركو بعد عرقلة سيف تيري داخل منطقة الجزاء، نفذها شكري نجيب وأسكنها شباك محمد صبحي.

ترتيب الزمالك وفاركو بعد التعادل

بهذه النتيجة تراجع فريق الزمالك الي المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 36هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 29مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 41 هدف.

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

بينما جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض.

الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز.

الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري.