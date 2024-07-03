الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

تعليق داليا البحيري على إعتزال الزعيم عادل إمام

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت الفنانة داليا البحيري، ان خبر اعتزال الزعيم عادل إمام الفن لم يزعجها، لافتة إلى أنه يجب ان يستمتع بحياته الشخصية مع عائلته.

داليا البحيري : اعتزال عادل إمام خسارة كبيرة

وأكدت داليا البحيري، خلال تصريحات تلفزيونية : "لم يزعجني خبر اعتزال الزعيم عادل إمام لأنه قدم كتير للفن وأنا حاسه أنه لازم يرتاح ويستمتع بحياته".

وتابعت : "أكيد هيوحشني وهيوحش كل الناس وخسارة كبيرة أنه يعتزل لكنه موجود بأعماله، ولازم ياخد وقت مع عيلته وأحفاده ويستمتع بحياته".

داليا البحيري: رفضت أعمال للحفاظ على تاريخي 

وعن أعمالها قالت  : "ابتعدت لفترة عن السينما ولكن عودت بفيلم أولاد حريم كريم، وأحرص على اختيار الأعمال التي أقدمها إذا وجدت أن العمل يحتوي على عناصر مُشجعة ومكتملة.

وأضافت : " ولكن هناك أعمال كانت تعرض علي في السنوات الماضية كنت أخشى تقديمها من أجل الحفاظ على تاريخي.

تكريم داليا البحيري بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 


وكان كرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الفنانة داليا البحيري، ضمن فعاليات الدورة الـ 24 والمقامة في مدينة قرطاج التونسية.

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