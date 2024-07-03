مش مجرد توفير .. أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في حياتنا

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر علي صفحتها على الفيس بوك عن أهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء، وايه أهمية الترشيد في حياتنا؟

واضافت أن الكهرباء ليست سلعة بنستخدمها، هي عملية إنتاج ونقل وتوزيع معقدة.

ومع مرور الوقت، الوقود الأحفوري اللي بنعتمد عليه لإنتاج الكهرباء بيتناقص.

علشان كده، الترشيد بيساعد في الحفاظ على المصادر غير المتجددة دي لفترة أطول.

واكدت الشركة القابضة أن الترشيد مش مجرد توفير، هو كمان استثمار في المستقبل، لما نوفر في استهلاك الكهرباء، بنوفر موارد مالية ممكن نستغلها في بناء مصانع جديدة، مدارس، ومستشفيات.

ترشيد الاستهلاك كمان هيساعدك تقلل فواتيرك الشهرية، يعني فلوس أكتر لتلبية احتياجاتك الشخصية.

من خلال ترشيد الكهرباء، بنساهم في استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل احتمالات انقطاع التيار.

وكمان بنحافظ على البيئة من خلال تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الضارة.

خلينا نبدأ من دلوقتي ونكون جزء من التغيير للأفضل، علشان نضمن إن الكهرباء تفضل متاحة لينا وللأجيال اللي جاية.

كل خطوة صغيرة بتفرق…