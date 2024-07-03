الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

من ركلتي جزاء .. تعادل إيجابي بالشوط الأول لمواجهة الزمالك وفاركو

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله ، الشوط الأول من مواجهة الزمالك وفاركو ، الجارية بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 29 بالدوري الممتاز.
 

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تقدم من علامة الجزاء أحمد السيد زيزو بالهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 28 ، قبل أن يعادل شكري نجيب من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة 39.

وضم تشكيل الزمالك في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر.

بينما تشكيل فاركو على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
الدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض.
الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز.
الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري.

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