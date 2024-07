دوا ليبا تعلن علاقتها بنجم شهير

أعلنت النجمة الأميركية دوا ليبا رسميًّا علاقتها بحبيبها الجديد، النجم البريطاني كالوم تورنر،عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، وذلك بمشاركة مجموعة من الصور ترصد عطلتهما التي قضياها معًا في مهرجان جلاستونبري، خلال نهاية عطلة الأسبوع.

وضم منشور النجمة التي تبلغ من العمر 28 عام صورتين مع حبيبها نجم مسلسل "Masters Of The Air"، وأرفقت دوا الصور بتعليق، كتبت فيه: الرقص حتى ترى شروق الشمس على الدائرة الحجرية من طقوس الجلاستو.

من هي دوا ليبا

هي مغنية ومؤلفة أغاني إنجليزية من أصولٍ ألبانية عملت لفترة قصيرة كعارضة أزياء، ثم وقعت عقدًا مع مجموعة وارنر ميوزيك في 2015 وأصدرت ألبومها الأول في 2017، بالإضافة إلى تسع إصدارات منفردة بما فيها "Be the one" و"IDGAF"، و"New Rules" الأولى على المملكة المتحدة، وفي 2018، حقّقت ليبا جائزة بريت لأفضل مغنيّة منفردة وأفضل مغنٍ جديد.

في أبريل 2018، أصدرت مع Calvin harris أغنية "One kiss"، وفازت على إثرها بجائزة بريت 2019 لأغنية العام.

في 2019، منحت جائزة غرامي لأفضل فنان جديد بالإضافة إلى جائزة غرامي لأفضل تسجيل رقص عن "Electricity" بالتعاون مع"Silk City" في مارس 2020، نشر ألبومها الثاني ""Future Nostalgia"، وحاز إشادة النّقاد، و كان هذا الألبوم أوّل ألبوم لها يصلُ إلى المرتبة الأولى في المملكة المتّحدة، وتعدّ "Don't start now"، وهي أغنية منفردة فيه، إحدى أنجح الأغاني تجاريًا في 2020 ، في جوائز الغرامي 2021 فازت أغنية دوا ليبا Future Nostalgia جائزة أفضل البوم Pop vocal .