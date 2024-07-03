مدير هيئة الرعاية يتفقد منشآت الهيئة العامة بمحافظة الإسماعيلية

تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قام الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، بجولة المرور على منشآت الفرع .

شملت الزيارة " مركز طب أسرة الرحمة " وتفقد خلالها كافة أقسام المركز ، وقام بالتأكد من جودة تقديم الخدمات الطبية، وتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات الصحية للمنتفعين.

كما قام خلال المرور بتقييم فعلى لتجربة المريض بمشاركة منتفع فى تجربته داخل المركز، منذ بدء رحلته داخل المركز مرورًا بالتسجيل الالكتروني للمحطة التمريضية، والفحص الطبي، حتى الحصول على العلاج وخضوع المنتفع للتثقيف الدوائي، ووجه مدير الفرع خلال جولته بضرورة تعزيز التواصل الفعَّال بين مقدمي الخدمة الطبية ومتلقيها.