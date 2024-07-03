من "البنوك" إلى "الحقول".. علاء فاروق يبدأ مهمته وزيرًا للزراعة

تولى علاء فاروق، منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التشكيل الوزاري الجديد، وحلف اليوم الاربعاء اليمين الدستورية.

السيرة الذاتية:

حاصل على بكالوريوس في الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس.

خبرة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من 40 عامًا: تولى رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي المصري منذ فبراير 2020. شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري.



تدرج في عدة مناصب قيادية في البنك الأهلي المصري، شملت: رئيس منتجات التجزئة ومجموعة المبيعات (2016-2018). رئيس تسويق مبيعات المنتجات الاستهلاكية والقنوات البديلة (2011-2016). نائب رئيس مجموعة الفروع (2010-2011). رئيس فروع منطقة الإسكندرية والبحيرة (2009-2010).

