الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

من "البنوك" إلى "الحقول".. علاء فاروق يبدأ مهمته وزيرًا للزراعة

علاء فاروق
علاء فاروق

تولى علاء فاروق، منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التشكيل الوزاري الجديد، وحلف اليوم الاربعاء اليمين الدستورية.

السيرة الذاتية:

  • حاصل على بكالوريوس في الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس.
  • خبرة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من 40 عامًا:
    • تولى رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي المصري منذ فبراير 2020.
    • شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري.
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وزير الزراعة الجديد: توجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج

  • تدرج في عدة مناصب قيادية في البنك الأهلي المصري، شملت:
    • رئيس منتجات التجزئة ومجموعة المبيعات (2016-2018).
    • رئيس تسويق مبيعات المنتجات الاستهلاكية والقنوات البديلة (2011-2016).
    • نائب رئيس مجموعة الفروع (2010-2011).
    • رئيس فروع منطقة الإسكندرية والبحيرة (2009-2010).
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10 مطالب للفلاحين من وزير الزراعة الجديد

  • شغل منصب رئيس فروع بنك باركليز في الدلتا ومصر العليا (1983-2009).
  • عضوية مجلس إدارة:
    • عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

 

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