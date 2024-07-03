من "البنوك" إلى "الحقول".. علاء فاروق يبدأ مهمته وزيرًا للزراعة
تولى علاء فاروق، منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التشكيل الوزاري الجديد، وحلف اليوم الاربعاء اليمين الدستورية.
السيرة الذاتية:
- حاصل على بكالوريوس في الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس.
- خبرة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من 40 عامًا:
- تولى رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي المصري منذ فبراير 2020.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري.
- تدرج في عدة مناصب قيادية في البنك الأهلي المصري، شملت:
- رئيس منتجات التجزئة ومجموعة المبيعات (2016-2018).
- رئيس تسويق مبيعات المنتجات الاستهلاكية والقنوات البديلة (2011-2016).
- نائب رئيس مجموعة الفروع (2010-2011).
- رئيس فروع منطقة الإسكندرية والبحيرة (2009-2010).
- شغل منصب رئيس فروع بنك باركليز في الدلتا ومصر العليا (1983-2009).
- عضوية مجلس إدارة:
- عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".