"سكاي أبوظبي" تدشن Bluetree بمنطقة الجولدن سكوير

أعلنت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري-الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية- عن بدء الأعمال الإنشائية لمشروع Bluetree بمنطقة الجولدن سكوير بمدينة القاهرة الجديدة، وهو ثالث مشروعات الشركة في مصر، وأولى مشروعاتها بالتجمع الخامس، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، لاستيعاب الزيادة السكانية، وفي ضوء ثقة الشركة بالسوق العقاري المصري وحرصها على تطوير مشروعات تحقق قيمة مضافة للقطاع.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام لموقع مشروع Bluetree بمدينة القاهرة الجديدة للإعلان عن إطلاق الأعمال الإنشائية ووضع حجر الأساس للمشروع، بحضور قيادات شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري على رأسهم المهندس/ عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي، والسيد/ مصطفى صلاح، رئيس القطاع التجاري للشركة.

وتعتزم شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، إنفاق استثمارات ضخمة على الأعمال الإنشائية لمشروع Bluetree خلال الفترة المقبلة مما ينعكس على زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة غير المباشرة، وفي الوقت نفسه تعزيز ثقة العملاء في شركة سكاي أبوظبي بتسليم الوحدات في المواعيد المخطط لها ووفق أعلى مستويات الجودة في التصميم والتنفيذ مع مراعاة المعايير البيئية للحفاظ على البيئة، ونجحت إدارة شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، خلال الفترة الماضية في الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية قبل بدء الأعمال الإنشائية بمشروع Bluetree.

وفي إطار حرص الشركة على تقديم أفضل مستويات الخدمة للعملاء، تعاونت "سكاي أبوظبي" مع شركةJZMK – إحدى كبرى شركات التصميم المعماري- لوضع تصميم عمراني مميز لمشروع Blue Tree إضافة إلى تطوير حلول تقنية صديقة للبيئة وتطوير حلول مستدامة.

ولضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الجودة، تعاقدت شركة سكاي أبوظبي مع شركة الاستشارات الفرنسية وهندسة البناء ومزود خدمات التنقل مجموعة إيجس Egisفي مصر- المتخصصة في قطاعات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات- للإشراف على إدارة و تنفيذ مشروع Bluetree، وتمتلك Egis خبرات ضخمة في الإشراف على تنفيذ كبرى المشروعات داخل وخارج مصر، و أنجزت العديد من المشروعات الرئيسية في العديد من القطاعات، منها قطاع السكك الحديدية، وقطاع مشروعات المياه والطاقة، وقطاع الطيران، وقطاع الإنشاءات بالتعاون مع مختلف المطورين العقاريين.

ويعد مشروع Bluetree ثالث مشروعات شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري في مصر، ويمتد على مساحة 50 فدانًا بأفضل أراضي منطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة بإجمالي استثمارات 8 مليارات جنيه، ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من المحاور والطرق الرئيسية؛ بما في ذلك الجامعة الأمريكية، ومطار القاهرة الدولي ومصر الجديدة، والنادي الأهلي، وبالقرب من الطريق الدائري، وعلى بعد دقائق قليلة من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما يتميز المشروع بتصميم عالمي يضم 1300 وحدة سكنية وتجارية وإدارية متنوعة، بالإضافة إلى نادي رياضي اجتماعي، وحديقة مركزية، ومنطقة ألعاب أطفال، ومسارات مخصصة لقيادة الدراجات، كما يُقدم المشروع خدمات ذكية تعزز تجربة السكن والاستثمار.

تعليقًا على ذلك قال المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري: "تستثمر سكاى أبوظبي حاليا نحو 12 مليار جنيه فى مشروعاتها بالسوق المصري، فى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، وذلك ضمن حزمة الاستثمارات البالغة 15 مليار جنيه التى سبق أن أعلنت الشركة عن استثمارها فى السوق المصرية، ونستهدف من خلال هذه الاستثمارات تعزيز مكانتنا في سوق العقارات وتقديم مشروعات متميزة تلبي تطلعات عملائنا وتسهم في التنمية الاقتصادية .علاوة على توفير تجربة سكنية فريدة تلبي احتياجات السوق وتتميز بالجودة العالية والتصميم المبتكر."

من جانبه قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري: "يمثل مشروع Bluetree إضافة للقطاع العقاري في مصر بما يقدمه من تصميم عصري وضعته شركة JZMK- إحدى كبرى شركات التصميم المعماري وخدمات متنوعة توفر كل احتياجات السكان، مع مراعاة استخدام أحدث التقنيات في الإدارة والتشغيل لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئة"، مضيفًا أن الشركة نجحت في تسويق نسبة 40% من الجزء السكنى من Bluetree، بمبيعات بلغت نحو 5 مليارات جنيه، والمتوقع تسليم أولى وحدات المشروع خلال عام 2027.

يشار إلى أن مشروع Bluetree حصل على جائزة «African Property Awards» كأفضل مشروع سكنى في إفريقيا عن فئة «المشروعات السكنية الأكثر من 20 وحدة لعام 2023-2024، لما يتميز بتصميمات فريدة توفر للسكان الخصوصية والهدوء والأمان، وفي الوقت نفسه يقدم خدمات متكاملة وسط مناطق مفتوحة واسعة بنسبة 18 % لتوفير أجواء صحية للسكان، ولتطبيق المعايير البيئية للمحافظة على المناخ وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، مما يجعله خيارًا متميزًا للعيش والاستثمار في القاهرة الجديدة، متجاوبًا مع احتياجات السوق وتطلعات العملاء نحو الرفاهية والراحة، ويمثل نموذجًا يحتذى به في التنمية العقارية المستدامة والحديثة.

شركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية، والتي تعتبر واحدة من المجموعات الرائدة في مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة على مستوى المنطقة العربية، بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دولار، ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروعًا في دولة الإمارات، في مدينتي أبو ظبي والعين، وتتسع خبرات الشركة لتتخصص في إنشاء المباني السكنية والتجارية والإدارية والمدارس والمستشفيات والنوادي، انطلقت شركة سكاي أبوظبي بالسوق العقاري المصري منذ بداية عام 2021 كمطور ذو ثقة وخلفية عقارية كبيرة، وتبلغ محفظة مشروعات الشركة بمصر 4 مشروعات، 3 مشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة متمثلين في مشروع سكني Residence Eight ومشروع تجاري Capital Avenue ، ومشروع ” One Residence “، وهي مرحلة من Capital Avenue، بالإضافة إلى مشروع سكنى Bluetree بمنطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة