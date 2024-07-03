اللواء أشرف عطية يودع قيادات المجتمع الأسوانى

فى لقاء سادت فيه المشاعر الإنسانية والود والمحبة إلتقى اللواء أشرف عطية بالقيادات البرلمانية والعسكرية والتنفيذية والمجلس القومى للمرأة والعاملين بديوان عام محافظة أسوان والمحليات ومديريات الخدمات المختلفة.

ووجه أشرف عطية الشكر للجميع ، وخاصة الذين عملوا وتعاملوا معه عن قرب خلال فترة توليه مسئولية محافظة أسوان ، مؤكداً على أن رضاء المواطن الأسوانى كان هو الهدف والغاية من خلال التواصل المباشر معه للإستجابة لمطالبه ورفع المعاناة عنه ، وتسخير كافة الإمكانيات لصالحه ، وطالب عطية من القيادات التنفيذية والمجتمعية والعاملين بضرورة زيادة مستوى الأداء وتكثيف العمل مع القيادة التنفيذية الجديدة وهو اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال الذى تولى مسئولية المحافظة كمحافظ لأسوان لإستمرار مسيرة العمل والبناء على أرض هذه المحافظة العريقة .