الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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وزير التموين يعلنها صراحة: شعارنا “خدمة المواطن قدر المستطاع”

وزير التموين شريف
وزير التموين شريف فاروق

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن تكليفه بالوزارة أمر صعب للغاية، موضحًا أن شعار الوزارة المرحلة المقبلة “خدمة المواطن قدر المستطاع”، وجاء ذلك خلال لقائه مع كاميرا “إكسترا نيوز”.

 

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن العمل داخل الوزارة سيبدأ اليوم على قدم وساق، وسيشعر المواطن بالنتائج سريعًا ونوعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين، موضحًا أنه يتم العمل على توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم إلى مستحقيه من أهم القضايا التي ستبدأ بها الوزارة.

 

وأشار إلى أن ملف ضبط الأسعار يحتاج إلى التعاون مع الوزارات المعنية مثل وزارة الزراعة والمالية، موضحًا أنه يتم العمل مع وزارة الاتصالات على ضبط عملية الدعم النقد والعيني بشكل تكنولوجي، بحيث يتم الوصول إلى المواطنين الأولى بالرعاية بالفعل.

 

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