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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

طلعت يوسف يعلن تشكيل مودرن سبورت أمام بلدية المحلة بالدوري

طلعت يوسف مدرب مودرن
طلعت يوسف مدرب مودرن سبورت

كشف طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود حمدي

دفاع: باسم علي، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد محمود، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع

هجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، محمود رزق ، عمر وائل، عبد الكبير الوادي ، علي ياسر ، أحمد عاطف ، أحمد كباكا، طارق طه، محمود شعبان

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق بلدية المحلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الاسبوع ال٢٩ من دوري نايل.

 

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