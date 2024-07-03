أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 85.60 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-7-2024، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما عزز الآمال في طلب قوي على الوقود خلال موسم الصيف في أكبر بلد مستهلك للنفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 85.60 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 % إلى 82.95 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتراجع الخامان القياسيان عند الإغلاق أمس الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك.

وقالت مصادر نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، بياناتها الأسبوعية في وقت لاحق اليوم.

وتراجع الخامان القياسيان عند الإغلاق أمس الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك.

وقالت مصادر نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت بمقدار 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، بياناتها الأسبوعية اليوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أعلن، الاثنين، اكتشاف سبعة حقول ومكامن للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة.

وقال الأمير عبدالعزيز إن شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية اكتشفت "حقلين للزيت غير التقليدي ومكمنا للزيت العربي الخفيف وحقلين للغاز الطبيعي ومكمنين للغاز الطبيعي".

وأضاف أن حقلي الزيت غير التقليدي ومكمن الزيت العربي الخفيف اكتشفت في المنطقة الشرقية، فيما اكتُشف حقلا الغاز الطبيعي والمكمنان في الربع الخالي.وقالت مصادر نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت بمقدار 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، بياناتها الأسبوعية اليوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.