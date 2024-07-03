إنجازات وشهادات وزير البترول الجديد كريم بدوي

يتسلم اليوم المهندس كريم بدوي مهام عمله كوزير للبترول بعد تأدية اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون خلفًا للمهندس طارق الملا، الذي وجه الشكر لكافة العاملين بالوزارة وغادر مكتبه.





السيرة الذاتية للوزيركريم بدوي



المؤهلات العلمية:

حصل كريم بدوي عام 1995 على بكالوريوس هندسة ميكانيكا، امتياز مع مرتبة الشرف، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي عام 1998 حصل على ماجستير هندسة ميكانيكا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي 2008 حصل على ماجستير إدارة الأعمال، جامعة Erasmus هولندا، وعام 2023 اجتاز برنامج تقنيات تقليص الانبعاثات Net Zero ، جامعة Stanford لوس انجلوس، و 2021 اجتاز برنامج التميز في العمل الرقمي، جامعة Berkeley لوس أنجلس، 2010 اجتاز برنامج تدريبى حول التمويل التنفيذي الاستراتيجي، المعهد الدولي لادارة التنمية، سويسرا.





الخبرات المهنية:



مدير الطاقة الجديدة بشركة شلمبرجير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بعد أن كان مدير الأداء الرقمي لشركة شلمبرجير بـالمقر العالمي للشركة في هيوستون ، وشَغلَ قبلهما منصب رئيس الشركة في مصر والسودان وشرق المتوسط ، وقضى فيها مسيرة متنوعة الخبرات ضمت القطاع الهندسي و الخبرة العملية و الادارية في قطاع الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز UPSTREAM ، وقطاعات التسويق والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، فشملت، فيما شملته، مجالات تحسين الهياكل التنظيمية، وادارة التغيير ووضع الاستراتيجيات المحققة للنتائج والتمويل وضمان فاعلية الأداء العملياتي.



أدار مشروعات هامة أدت إلى تحسين الإدارة والكفاءة في مجال البترول والغاز، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتمهيد لنظم الطاقة الجديدة والنظيفة، بمراعاة التوازن في مجال البيئة، ومواصلة تدعيم وتنمية العلاقات مع الشركاء بما في ذلك الوزارات والمطورين وشركات EPC والجهات المعنية بتحديث التكنولوجيا والصناعات المختلفة، بما في ذلك، صناعات البترول والغاز ووزارة الكهرباء وشركاتها وشركات الحديد والأسمنت والمطورين، لتقليل الانبعاثات وتحقيق الطموحات المتعلقة بالطاقة الجديدة.



شارك في العديد من المؤتمرات الدولية في قطاع الطاقة، مثل مؤتمر Ceraweek في هيوستن في مارس 2023، منتدى السعوديىة للاستثمار في قطاع البتروكيماويات في هيوستن في مارس 2023، المؤتمر العالمي لشركات الكهرباء World Utilities Congress في أبوظبي في مايو 2023، أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض في سبتمبر 2023، مؤتمر ADIPEC بالامارات العربية المتحدة في أكتوبر 2023، ورشة عمل منتدى شرق المتوسط للغاز حول نزع الكربون في أكتوبر 2023 في القاهرة وفي مؤتمر COP28 بدبي، وفي ندوة حول التطور التكنولوجي في تخفيض الانبعاثات في قطاع البترول في مصر، بجناح مصر خلال مؤتمر COP28، وقمة عمان للهيدروجين الأخضر في مسقط في ديسمبر 2023.





وفيما يخص قطاع البترول المصرى فقد شارك فى تنفيذ عدد من المشروعات المهمة ومنها:



تنفيذ منصة مصر الرقمية Egypt Upstream Gateway (EUG) ، لتشجيع وتسهيل الاستثمار في قطاع البترول واتمام المزايدات العالمية رقميا، ووضع الأساس لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة. وتعد منصة مصر الرقمية نموذجا فريدا فى العالم حيث تشمل رقمنة جميع البيانات الخاصة للطبقات الباطنية وامكانية تحديث بياناتها بما يسمح بتعظيم الاستفادة منها لجذب الاستثمار وتقليل المخاطر بالنسبة للمستثمرين، وطرح مناطق جديدة لاستكشاف و انتاج البترول.

تنفيذ عمليات سيزمية بتقنيات حديثة لتسهيل نجاح عمليات البحث والاستكشاف في خليج السويس. حيث تم استخدام التكنولوجيا الحديثة لدمج البيانات القديمة مع تلك المستحدثة لعمل رسومات أرضية أكثر دقة لزيادة فرص نجاح عمليات الاستكشاف و زيادة الإنتاج من حقول خليج السويس.

المشاركة في برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول في محاور جذب الاستثمار وتنمية الكوادر في القطاع واستخدام أحدث المعدات العالمية في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول .

المشاركة كشريك تكنولوجى في تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى .



وعلى مدار 27 عاماً بمناطق العمل البترولى المختلفة فإن خبرة العمل الدولية الممتدة تمثل ركيزة أساسية فى :

وضع استراتيجيات فنية وإدارية وتنمية بشرية، والتعامل مع شركات الطاقة، والوزارات والمؤسسات الدولية بما يدعم المزيد من بناء جسور للتواصل وتشجيع الاستثمارات.

وضع هياكل تنظيمية جديدة، ودمج خطوط أعمال، وخدمات دعم، ومحتوى رقمي، وإدارة التغيير، ومهارات التواصل ، وهى كلها عناصر هامة لإعادة هيكلة المؤسسات.

توفير كم هائل من المعلومات بشأن أفضل الممارسات في مجالات نزع الكربون ونظم الطاقة الجديدة والحلول الكربونية والعمل مع شركات الكهرباء والعديد من وزارات الطاقة والثروة المعدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

النظر في الحوافز والأطر التنظيمية المؤثرة على خريطة مصادر الطاقة في مصر وتأثيرها الإيجابى على قطاع الإنتاج في مصر ، وزيادة إنتاج الطاقة الخضراء.