لقي شخصين مصرعهما وتعرض 5 آخرين للإصابة ، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، علي شهد طريق سفاجا قنا،تم نقل الضحايا والمصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا قنا

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا قنا، وتحديدا بالكيلو 80.

على الفور تم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وإيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف الأجهزة المختصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الداخلية كشف حقيقة اقتحام منزل مواطن بالحوامدية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن زعم صاحب أحد الحسابات بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة الحوامدية بالجيزة باقتحام منزله وتحطيم محتوياته والاستيلاء على مبلغ مالي والتعدي عليه بالضرب والقبض على نجل شقيقه.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 4/6/2024 تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بوجود مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية بطريقة عشوائية، وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة بأحد الشوارع بدائرة القسم بين طرف أول 9 أشخاص، وطرف ثان 4 أشخاص، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة فيما بينهما تطورت إلى مُشاجرة، وتعدى كل من الطرفين على الآخر، وتم ضبط 5 أشخاص من طرفي المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين، وبتاريخ 23/6 تم ضبط باقي أطراف المشاجرة ومن بينهم الشاكي، وأنه قصد من شكواه غل يد رجال الشرطة بالقسم من تنفيذ الضبط والإحضار الصادر ضده.