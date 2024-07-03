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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

افتتاح معرض لبيع الكتب بمكتبة المستقبل.. صور

افتتاح معرض لبيع
افتتاح معرض لبيع الكتب بمكتبة المستقبل

افتتح الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، صباح أمس، معرضًا لبيع الكتب يضم أكثر من 750 كتابا بمختلف مجالات العلوم والفنون واللغات والآداب والقانون لكبار الكتاب المصريين والعالميين، وأتاحت تلك المجموعة من الكتب للمواطنين ومحبى القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية 5 جنيهات للكتاب.
 
قال الدكتور نبيل حلمي، إن المعرض تنظمه مكتبة المستقبل احدى منصات الثقافة بجمعية مصر الجديدة ولمدة شهر، مشيرا إلى أن الكتب المعروضة ارتأت المكتبة عرضها للبيع بأسعار رمزية وذلك لبناء الفكر   ونشر ثقافة القراءة بين الجميع باعتبارها أحد أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.


وأوضح، أن تنظيم المعرض يأتى ضمن البرنامج الثقافي لمكتبات الجمعية بهدف المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع الاهتمام بالكتاب وتعزيز شغف القراءة بين شتى فئات المجتمع.
 
وفى سياق آخر قال الدكتور نبيل حلمي، إن مكتبة المستقبل تنظم في الساعة 6 من مساء اليوم الاربعاء ندوة بعنوان "كيف تتغلب على القلق" تتناول التوتر الذي يمنع قدرتنا على إنجاز المهام اليومية، ويحدث الإجهاد السيئ عندما يتراكم الكثير من الضغط حولنا، وبمجرد أن يشعر الجسم بوجود الكثير من الضغط فإنه يبدأ في الانهيار مما يؤدي إلى ظهور أعراض فى مقدمتها القلق.


وتتمحور الندوة التى تحاضر فيها الدكتورة  إسراء إبراهيم ، دكتوراه علم النفس الإرشادي ومعالج معرفى سلوكى ومستشار نفسى تربوى ، حول كيف ينشأ القلق وأعراض القلق، كيف تتغلب على القلق.

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