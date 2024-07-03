أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 2024-7-3 استقرارًا وفقًا لأخر تحديث على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، وسجل الدولار الأمريكي نحو 48.11 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار اليوم نحو 48.11 جنيه للشراء، و48.21 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 60.97 جنيه للشراء 61.19 جنيه

سعر اليورو

سجل اليورو اليوم نحو 51.67 جنيه للشراء، 51.48 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل الفرنك السويسري نحو 53.20 جنيه للشراء و 53.35 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي حو 12.82 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي نحو 156.22 جنيه جنيه للشراء، 157.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.11 جنيه للشراء و 13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل الريال القطري نحو 12.21 جنيه للشراء و 13.22 جنيه للبيع.

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