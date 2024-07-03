عاجل
بدء إجراءات حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة أمام رئيس الجمهورية (بث مباشر)
الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 2024-7-3  استقرارًا وفقًا لأخر تحديث على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، وسجل الدولار الأمريكي نحو 48.11 جنيه.

 

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

 

سعر الدولار اليوم

 

سجل الدولار اليوم نحو 48.11 جنيه للشراء، و48.21 للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني

 

بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 60.97 جنيه للشراء 61.19 جنيه

 

سعر اليورو

 

سجل اليورو اليوم نحو 51.67 جنيه للشراء، 51.48 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري

 

سجل الفرنك السويسري نحو 53.20 جنيه للشراء و 53.35 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم

 

سعر الريال السعودي

 

سجل الريال السعودي حو 12.82 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي

 

سجل الدينار الكويتي نحو 156.22 جنيه جنيه للشراء، 157.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي

 

سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.11 جنيه للشراء و 13.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري

 

سجل الريال القطري نحو 12.21 جنيه للشراء و 13.22 جنيه للبيع.

لمزيد من الأخبار إضغط هنا 

مواد متعلقة

إنخفاض كبير.. أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

لأصحاب المهن الحرة قرض يصل لـ 2 مليون جنيه|تفاصيل

الدولار رايح على فين .. مفاجأة بأسعار العملات الأجنبية اليوم

زيادة أسعار البنزين في مصر تتصدر تريند جوجل.. اعرف وصل كام

تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار 10%.. زيادة أم انخفاض

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 والأشهر الثلاث المقبلة
الجريدة الورقية