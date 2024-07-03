حسام حسن يحتفل بخطوبة ابنته في حفل عائلي (صور)

في أجواء عائلية وسط الأهل والأصدقاء المقربين احتفل المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، مساء أمس الثلاثاء بخطوبة ابنته يارا على رجل الأعمال الشاب أحمد راشد.

وحضر الحفل باقة من أبرز المشاهير فكان إبراهيم حسن ، مدير الكرة بمنتخب مصرأولهم، بالإضافة إلى مجموعة من مشاهير الرياضة والفن، ومنهم الفنانة هالة صدقي، وعصام كاريكا، والإعلامي مهيب عبد الهادي.

وتأبقت يارا بإطلالة مميزة باللون الأبيض حيث ارتدت فستان قصير فوق الركبة من قماش الشيفون والدانتيل ومجسم من ناحية الوسط ما ابرز قوامها الممشوق .

واختارت لخصلات شعرها الأشقر تسريحة بسيطة غير متكلفة حيث تركته منسدلًا على كتفيها بغنسيابية ونعومة ما أضفى الرقة على إطلالتها، ولم تتكلف في وضع المكياج واختارت الألوان النود الملائمة للون بشرتها .

من هو حسام حسن

أحد أساطير كرة القدم المصرية فهو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخب المصري برصيد 83 هدف منها 18 هدف بمباريات ودية وهو بذلك من أصحاب أعلى سجل تهديفي دولي في القارة السمراء، والخامس عشر في تاريخ اللعبة والثاني في أفريقيا هو ثاني أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة في المباريات الدولية برصيد 170 مباراة .