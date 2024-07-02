12 لاعبًا.. قائمة غيابات الزمالك أمام فاركو بالدوري

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من العديد من الغيابات قبل مواجهة نظيره فاركو، غدًا الأربعاء ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة الغد 12 لاعبًا بسبب الإصابة ولأسباب فنية، حيث تأتي قائمة غيابات الزمالك كالتالي..

محمود حمدي «الونش» ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي للإصابة بالرباط الصليبي، ومحمود عبد الرازق «شيكابالا»، وسيف الدين الجزيري، وأحمد فتوح، وناصر منسي وسيف جعفر ومصطفى الزناري للإصابة، ومهاب ياسر ومحمد أشرف روقا لأسباب فنية.



وجاءت قائمة الزمالك لمباراة فاركو كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – سيد عبد الله “نيمار” – إبراهيما نداي – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، حصدها الأبيض من 22 مباراة.