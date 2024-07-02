ميسي يُثير القلق داخل المنتخب الأرجنتيني

أثار قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي القلق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل مشاركته في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 محل شك.



وكان المنتخب الأرجنتيني قد تأهل للدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا برصيد 9 نقاط، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفارة الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين أمام نظيره الإكوادور، في ربع نهائي كوبا أمريكا فجر يوم الجمعة.

وكان ميسي قد تعرض لإصابة أمام تشيلي، مما أبعدته عن المشاركة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد بيرو.

وكشفت شبكة "ذا أثلتيك" العالمية أن مشاركة ميسي في ربع نهائي كوبا أمريكا تعد محل شك، حيث لم يعود لتدريبات الأرجنتين إلا بالأمس الأثنين.

وأكدت أن ميسي عاد إلى التدريبات، وشارك بها بشكل كامل، لكن خوضه لمباراة الجمعة سيكون بناءًا على قرار الجهاز الفني.

الجدير بالذكر أن ميسي تواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة الأرجنتين وبيرو، والتي انتهت بفوز منتخب التانجو بهدفين نظيفين.