هل ينسحب بايدن من الانتخابات الأمريكية؟ "فيديو"

"أنباء عن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي.. سيؤدي إلى فوضى"، عنوان تقريرًا تلفزيونيًا عرضه برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وذلك للحديث عن احتمالية انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من ماراثون الانتخابات الأمريكية.

ماراثون الانتخابات الأمريكية

يترقب العالم إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل نهاية العام الجاري، والتي تشهد تنافسا بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب في ظل اشتعال المنافسة وحرب التصريحات بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري خصوصا بعد المناظرة بين الرجلين، وترددت أقاويل حول انسحاب بايدن من السباق الانتخابي بين الرموز الفاعلة في المعسكر الديمقراطي.

في ظل انعكاسات مباشرة ستلقي بظلالها على الرأي العام الأمريكي فضلا عن تأثيرات على المحيطين الإقليمي والدوليسيناريوهات عدة بشأن البحث عن بديل لبايدن، حال انسحابه في الوقت الذي يحقق فيه دونالد ترامب انتصارات شعبوية عبر تصريحات تكتسب مساحات شعبية تدريجيا مستفيدا من تذبذب أسهم منافسه بايدن والملاحقات القانونية لنجله هانتر بايدن.