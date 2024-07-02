ثروت الخرباوي: منتخب العالم للإرهاب يرتدي العالم ثياب الإسلام ويتسلل لإفريقيا

تحدث الدكتور ثروت الخرباوي المفكر والكاتب، عن تسلل الإرهاب إلى دول أفريقيا وذلك بعد ان تم محاصرة تلك الإرهاب من قبل مصر ودول الخليج وعدد من دول العالم والشرق الأوسط، مؤكدًا أن منتخب العالم للإرهاب والتطرف الذي يرتدي العالم ثياب الإسلام دخل في أفريقيا.

خطر الإرهاب

وشدد “الخرباوي”، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة”، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة “المحور”، أن مصر أمن قومي بالنسبة إلى قارة أفريقيا، وبالتالي، فقد أصبحت الدولة المصرية معرضة لخطر داهم من وجود هذه الجماعات والقواعد العسكرية الغربية، منوهًا بأنه ينبغي أن يكون هناك وعي ليس في مصر فقط مثلما كنا ننشر من قبل الثقافة والعلم والمعرفة في أفريقيا وكانت تذهب الكثير من البعوث الأزهرية في أفريقيا.

وتابع ثروت الخرباوي، :"الآن نريد هذا الوجود القوي لأننا عنصر قوي وفاعل في القضاء على التطرف والإرهاب".



وأكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والكاتب، أن ملف الإرهاب هو واحد من الملفات التي تأتي في منتهى الاهمية؛ لأن الإرهاب يتسلل ولا يباغت وكان قد حوصر من قبل في الخليج ومصر ودول كثيرة.

تصريحات ثروت الخرباوي

وشدد “الخرباوي”، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة”، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة “المحور”، على أنه بعد محاصرة الإرهاب في مصروالخليج والعديد من دول العالم أخذ يتسلل إلى أفريقيا، مضيفًا: “عندما أنشئت بوكو حرام او تسللت جماعات إرهابية متطرفة، لم يكن هناك هدفا إلا السيطرة والاستحواذ على مناطق الصراعات، إذ إن أفريقيا قارة بكر بها الكثير من الثروات التي لم يستطيع أحد الوصول إليها”.

وأشار إلى أنه أصبح هناك قواعد عسكرية لكثير من الدول الكبرى في جيبوتي وغيرها من الدول الافريقية بعدما أحدثت الجماعات الإرهابية الفتن والصراعات الإثنية وكان ذلك مبررا للدول الكبرى لتتدخل بقواعدها في البداية تحت مظلة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام.