صاحب سيرة ذاتية بمهارات خارجية.. من هو كريم بدوي وزير البترول الجديد؟

كشفت مصادر مطلعة، عن ترشيح المهندس كريم بدوى لتولى وزارة البترول والثروة المعدنية خلفا للمهندس طارق الملا الذي غادر مكتبه موجها الشكر لكافة العاملين بالوزارة والقطاع.

من هو كريم بدوي وزير البترول الجديد؟

المهندس كريم بدوى شغل منصب الرئيس الإقليمي لشركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط، وشاركت الشركة بمشروع تطوير قطاع البترول من خلال إقامة منصة رقمية بالتعاون مع وزارة البترول "بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج" لإتاحة كافة المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة في قطاع البترول المصري وكذا عرض المزايا الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في القطاع.

كما ساهمت في رفع قدرات الكوادر البشرية العاملة بقطاع البترول من خلال توفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية لقطاع البترول.

هذا وقاد بدوي العديد من المبادرات التي عززت التعاون بين شلمبرجير ووزارة البترول المصرية، والعمل على العديد من المشروعات لتطوير وتحديث قطاع البترول المصري بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

السيرة الذاتية لوزير البترول الجديد.. من هو كريم بدوي؟

تستعرض الوفد أبرز المعلومات عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، ومن المقرر أن يحلف اليمين غدا أمام الرئيس السيسي.

تدرج كريم بدوي في المناصب الإدارية حيث بدأ مسيرته المهنية في شركى شلمبرجير حيث تدرج في المناصب حتى أصبح مديرا عاما لشركة شلمبرجير مصر وشرق المتوسط، كما يتميز بقدرته على القيادة الاستراتيجية ورؤيته المستقبلية لتطوير قطاع البترول من خلال تبني أحدث التقنيات وتعزيز الكفاءات المحلية.

خبرة عالمية

بدأ بدوي عمله كمهندس ميداني منذ عام 1996 وحتى عام 2000، ومدير الخدمة الميدانية في شركة «شلمبرجير»، ومقره في أبردين في اسكتلندا منذ عام 2001 وحتى عام 2002، وتولى مدير مركز التدريب بالشركة منذ 2002 وحتى 2003، ومدير تطوير التدريب في جميع أنحاء العالم، ومدير التوظيف للشركة من عام 2003 وحتى 2006، ثم مدير عمليات الخطوط السلكية في شرق إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط من 2006 وحتى 2008، مدير العمليات وأنظمة الأعمال ودعم العمليات من 2008 وحتى 2010.

وتقلد مدير تكنولوجيا المعلومات شلمبرجير روسيا من 2010 وحتى 2011، ثم مدير تكنولوجيا المعلومات روسيا وآسيا الوسطى، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة روسيا وآسيا الوسطى، ثم نائب الرئيس لخدمات الاختبار روسيا وآسيا الوسطى، ومدير عمليات مجموعة توصيف المكامن روسيا وآسيا الوسطى، ثم المدير العام مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومدير الأداء الرقمي للمؤسسة، وفي النهاية المنصب الحالي وهو الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول الحالي قد تولى منصبه لمدة قاربت الـ 9 سنوات، تمكن خلالها من تطوير وتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية، إلى أن تم ترشيح المهندس كريم بدوي ليكون خليفته في التعديل الوزاري الجديد.