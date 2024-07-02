انخفاض التضخم بشكل طفيف إلى 2,5 بالمئة في يونيو في منطقة اليورو

من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2,5% في يونيو، بانخفاض عن 2,6% في مايو، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن تقديرات يوروستات.

ومن المتوقع أن تسجل إيطاليا معدل نمو قدره 0,9 في المائة، بانخفاض طفيف عن 0,8 في المائة في مايو. ومن بين الاقتصادات الكبرى الأخرى، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في إسبانيا 3,5 في المائة (3,8 في المائة في مايو)، وألمانيا 2,5 في المائة (2,8 في المائة في مايو)، وفرنسا 2,5 في المائة (2,6 في المائة في مايو)، وهولندا 3,4 في المائة (2,7 في المائة في مايو).

وبالنظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، يؤكد يوروستات، أنه من المتوقع أن تسجل الخدمات أعلى معدل سنوي في يونيو (4,1 في المائة، مستقر مقارنة بشهر مايو)، تليها الأغذية والكحول والتبغ (2,5 في المائة، مقارنة بشهر مايو). 2,6% في مايو)، والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (0,7%، مستقرة مقارنة بشهر مايو)، والطاقة (0,2%، مقارنة بـ 0,3% في مايو).

مرة أخرى من بيانات يوروستات، ظل معدل البطالة المعدل موسميًا في منطقة اليورو بلغ 6,4% في مايو، مستقراً مقارنة بشهر أبريل، ومنخفض مقارنة بنسبة 6,5% في مايو 2023، بينما بلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 6%. مستقرة أيضًا مقارنة بشهري إبريل 2024 ومايو 2023.

ومن بين الاقتصادات الكبرى، سجلت إيطاليا معدل بطالة 6,8 بالمئة، وهو مستقر مقارنة بشهر أبريل/نيسان، ومنخفض مقارنة مع 7,8 بالمئة في مايو/أيار 2023. في المقابل، سجلت إسبانيا معدلا 11,7 بالمئة، وألمانيا 3,3 بالمئة وفرنسا بنسبة 7,4 في المائة وهولندا بنسبة 3,6 في المائة. وفيما يتعلق بالبطالة بين الشباب، وفقا ليوروستات، هناك 2,828 مليون شخص تحت سن 25 عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي، منهم 2,287 مليون في منطقة اليورو، مع معدل بطالة يبلغ 14,4 في المائة في الاتحاد الأوروبي، بانخفاض من 14,5 في المائة في أبريل، و 14,2 في المئة في منطقة اليورو، وهو مستقر مقارنة بالشهر السابق.