محافظ المنيا: تخطينا المستهدف من توريد القمح بنسبة 128.8%

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن توريد 418 ألف طن من محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً؛ لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف من توريد القمح بنسبة 128.8%، وتحافظ على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في توريد المحصول، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة ، بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.

وأكد المحافظ، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً وتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المستهدف من أعمال توريد الاقماح لهذا العام بلغ 324,597 طناً، وذلك بواقع 1,5 طن للفدان وعليه تكون نسبة التوريد 128.8%، علما بأن المساحة المنزرعه بالقمح هذا العام، طبقا لإفادة مديرية الزراعة 216,398 فداناً، لافتاً إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل الماضي، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، من خلال لجان مختصة، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.