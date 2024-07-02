خالد جمال عضوًا منتدبًا لشركة ضمان- CGC

أعلنت شركة ضمان- CGC عن تعيين خالد جمال كعضو منتدب جديد للشركة، وتعد هذه الخطوة استكمالاً لتعزيز مكانة الشركة في سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتكوين نماذج أعمال قوية تتميز بالاستدامة.

يمتلك خالد جمال خبرة تزيد عن 36 عاماً في عدد من المؤسسات المالية، ونجح في تقديم انجازات كبيرة في مجالات تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر ومخاطر الائتمان لامتلاكه مهارات وخبرات إدارية تتميز بالتنوع.

قال خالد جمال: "يشرفني أن أتولى منصب العضو المنتدب لشركة ضمان CGC، والانضمام إلى فريق عمل يتميز بالكفاءة وتحقيق الانجازات، وأؤكد إلتزامنا بدعم ومساندة وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول للخدمات المالية وغير المالية، ومساعدتهم في النمو بحجم أعمالهم، واستدامتها".

خلال مسيرته المهنية، حقق العديد من الاسهامات البارزة، كان له دور بارز في تطوير وتنمية محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري أثناء رئاسته لقطاع المخاطر، ونجح في تنويع ونمو محفظة التمويل لهذه المشروعات بفروع البنك المنتشرة على مستوى جميع المحافظات، وتحقيق مؤشرات متميزة لتلك المحفظة.

خالد جمال حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، كما أكمل برنامج الائتمان من بنك تشيس مانهاتن، وحصل علي العديد من الدورات التدريبية في داخل وخارج مصر، وهو ما يعكس خلفيته الأكاديمية التي دعمت مسيرته المهنية المتميزة، بالإضافة إلى سابق عضويته في مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وكذلك عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية والمالية وعضو لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد بنوك مصر.