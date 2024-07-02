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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

رياضة القليوبية يعقد الإجتماع الشهري مع مديري الإدارات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الإجتماع الشهري مع مديري الإدارات بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية.

 بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ،ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة.

هنأ الصبروط محمد صبحي، بتولية مدير إدارة الطب الرياضي، وقدم الشكر لمديري الإدارات الفرعية علي ما بذلوة من جهد كبير خلال مبادرة "العيد أحلى" احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وتنفيذ المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمترددين، والوقوف على التزام العاملين برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.

كما وجة الصبروط السادة مديري الإدارات الفرعية للإستعداد لتنفيذ مبادرة  "لاتحزن إن الله معنا" احتفالا بالعام الهجرى الجديد.

 ودشن مبادرة "اتعلم أكثر  بمراكز شباب القليوبية" من خلال برتوكول التعاون المبرم بين مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وجامعة بنها .

كما أشار إلى ضرورة استثمار المتابعات الميدانية لمديري الإدارات الفرعية لمراجعة أعمال مراكز الشباب التابعة لاداراتهم مؤكدا مراجعة الكهنة بالمراكز ودفاتر المخازن وعزل الاعمدة واذون الصرف والإضافة وتوريد القيم المؤجرة ومراجعة محاضر مجالس الإدارات والدفاتر المالية الخاصة بالايرادات والمصروفات وتنفيذ خطة الأنشطة ومراجعة أغطية البلاعات  وإعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات.

كما شدد الصبروط ، علي متابعة توافر عوامل الأمن والسلامة ، والتأكد من سلامة كافة التوصيلات الكهربائية، وتنفيذ خطة الدولة لترشيد الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية ،و التأكيد علي وجود الإسعافات الأولية  وطفايات الحريق لضمان سلامة المترددين من أعضاء مراكز الشباب ،  الالتزام بمواعيد فتح وغلق مراكز الشباب طبقا لمواعيد الوزارة .

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