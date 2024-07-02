هلال شهر محرم.. أهم الظواهر الفلكية خلال شهر يوليو

يشهد شهر يوليو، حدوث العديد من الظواهر الفلكية والتي يأتي في مقدمتها ميلاد شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير أهم الظواهر الفلكية خلال شهر يوليو.

الظواهر الفلكية في شهر يوليو

6 يوليو:- ميلاد القمر الجديد "محاق شهر محرم"، والذي لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يتراءى أبدا إذ يكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

وفي اليوم ذاته يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) والنجم بولوكس Pollux ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم).

7 يوليو:- يقترن القمر مع كوكب عطارد وخلية النحل في برج السرطان.

8 يوليو:- يقترن كوكب المشتري مع نجم الدبران (عين الثور) ألمع نجم في برج الثور.

13 يوليو:- يقترن القمر مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء).

14 يوليو:- يتراءى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الأول حيث يظهر القمر في منتصف مساره في السماء وقت غروب الشمس تقريبا.

18 يوليو:- يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة.

20 يوليو:- يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة)، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية.

21 يوليو:- اكتمال القمر (بدر شهر محرم).

22 يوليو:- يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ حوالي 27 درجة من الشمس.

24 يوليو:- يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) بغضون الـ 10:25 مساء تقريبا.

25 يوليو:- يقترن كوكب عطارد (مرسال الآلهة) مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.

28 يوليو:- يتراءى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الثاني حيث يشرق القمر متأخرا بعد منتصف الليل.

29-28 يوليو:- زخة شهب دلتا الدلويات

30 يوليو:- يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة)، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية.