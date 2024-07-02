طلاب البحر الأحمر: الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط

أدى اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمى والادبى بالبحر الاحمر الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الاولى الانجليزى

وأشاد معظم الطلاب بسهولة الامتحان وأنه فى مستوى الطالب المتوسط

هذا وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة التنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وكافة الادارات التعليمية بالمدن لاستئناف أعمال إمتحانات شهادة الثانوية العامة.

وأكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية تباشر أعمالها فى متابعة ٱخر مستجدات العمل والوقوف على جاهزية جميع اللجان لإستقبال طلاب المحافظة.

حيث يؤدى الطلاب الإمتحان بمادة اللغة الانجليزية لمدة ثلاثة ساعات تبدأ التاسعة صباحاً وتنتهى الثانية عشر ظهراً

وأطمئن من خلال التواصل مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية على جاهزية لجان سير الإمتحانات فى جميع الإدارات التعليمية

مشدداً على تكاتف كافة الجهود لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب لأداء الإمتحان بعيداً عن أى قلق أو توتر خلال فترة الإمتحان

وتم تجهيز ١٣ لجنة موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظة بكافة المستلزمات والإحتياجات و توفير سبل الراحة لإستقبال الطلاب وحال رصد أى مشكلات يُجرى تذليلها على الفور



وعلي صعيد آخر فقد وجه وكيل التعليم بالمحافظة رسالته لأولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان تجنباً لإثارة اى قلق او توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الإمتحان حرصاً على مصلحتهم

متمنياً لجميع طلاب المحافظة التوفيق والنجاح