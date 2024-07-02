الإنجليزي سبب فرحة طلاب الثانوية العامة بالغربية

انتظم اليوم نحو 41 ألف طالب وطالبة بالغربية في امتحانات اللغة الأجنبية الأولي (اللغة الإنجليزية) للثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي في نحو 113 لجنة علي مستوي الـ8 مراكز وأربعة أحياء، وذلك منذ التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً ولمدة ثلاث ساعات .

وعقب خروج الطلاب من مقر اللجان ظهرت علامات الفرحة والسعادة علي الطلاب والتي انعكست تلك الفرحة علي أولياء الأمور قبل التأكد من سبب فرحةالطلاب في رد فعل من أولياء الأمور .

حيث أكد الطلاب داخل لجان مركز ومدينة بسيون وأمام لجنة مدرسة الجمهورية بأن الامتحانات جاءت سهلة جدا ومباشرة لتمحي اثار مادة الفيزياء المعقدة .

وأضاف الطلاب بأن مادة اللغة الإنجليزية جاء في مستوي الطالب المتوسط وجاءت مباشرة ولا يوجد بها ألغاز وكأنها عوض عن الفيزياء.

وحول الشائعات بتسريب امتحانات اللغة الإنجليزية قبل الإمتحانات أجابت الطالبة شروق أ بأننا كطلاب لانلتفت الي عملية تسريب الامتحانات سواء كانت صحيحة اوغير صحيحة لأنها تشتت فكر الطلاب وتركيزهم قبل الامتحانات في حين أننا غير متأكدين من صحة ومصدر التسريب.

من ناحية أخري أكدت غرفة العمليات بالمحافظة بأن امتحانات اللغة الإنجليزية مرت بسلام واكد بعض أولياء الأمور للوفد بأن هناك حالة يومية علي بعض الصفحات تعمل علي تشتيت الطلاب بزعم عملية التسريب وتناشد الطلاب عدم الانسياق وراء شائعات تسريب الامتحانات التي تاخذمن تركيز الطلاب والتي تتبناها بعض المواقع لزيادة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية

وطالب أولياء الأمور الجهات الرسمية بملاحقة هذة الصفحات قانونياً لحماية أبنائهم.

وبذلك يسد الستار علي ماد اللغة الإنجليزية وهي المحطة الرابعة من المواد الأساسية التي تضاف للمجموع.