الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

انتظام سير لجان طلاب الثانوية العامة بالمنيا في امتحان اللغة الأجنبية الأولى

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا ، للعام الدراسي الحالي 2023-2024، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الإمتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسط تفتيشات مشددة على اجهزة المحمول وبعض الوسائل التي تساعد على اعمال الغش داخل اللجان . 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الإمتحان ، يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت ، و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية ، مضيفة أن المادة من 50 درجة ، بينما درجة النجاح هي 25 درجة ، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية ، وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ، ومتدرجة من حيث الصعوبة ، كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

وكان طلاب الثانوية العامة بالمنيا ، قد أدوا يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية ، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية ، كما أدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية ، والتاريخ للشعبة الأدبية ، ويؤدي اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى ، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا ، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم ، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة ، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية ، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة ، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والإستاتيكا لشعبة علمى رياضة ، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

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