انتظام سير لجان طلاب الثانوية العامة بالمنيا في امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يؤدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا ، للعام الدراسي الحالي 2023-2024، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الإمتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسط تفتيشات مشددة على اجهزة المحمول وبعض الوسائل التي تساعد على اعمال الغش داخل اللجان .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الإمتحان ، يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت ، و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية ، مضيفة أن المادة من 50 درجة ، بينما درجة النجاح هي 25 درجة ، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية ، وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ، ومتدرجة من حيث الصعوبة ، كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

وكان طلاب الثانوية العامة بالمنيا ، قد أدوا يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية ، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية ، كما أدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية ، والتاريخ للشعبة الأدبية ، ويؤدي اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى ، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا ، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم ، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة ، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية ، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة ، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والإستاتيكا لشعبة علمى رياضة ، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.