الثانوية العامة 2024| ضبط المتورط في نشر امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صبط المتورط في نشر امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة 2024.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم الضبط فور قيام الشخص بتصوير أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة 2024 ، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم ضبط طالب بإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة خلال قيامه بالغش الالكتروني باستخدام هاتف محمول وتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

تداول امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى

وتداولت مجموعة الغش "تسريب امتحانات شاومينج" بعض أسئلة من امتحان اللغة الأجنبية الأولى لشهادة الثانوية العامة 2024 بعد أقل من ربع ساعة من بدء اللجان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 اليوم السبت امتحان اللغة الأجنبية الأولى في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتبعت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 أوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى المتداولة للتوصل لهوية المتورط في نشرها أثناء انعقاد اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من عدم اصطحاب الطلاب أو المراقبين لهذه الأجهزة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدم التهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بامتحانات الثانوية العامة 2024، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة جميع الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

