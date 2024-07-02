مياه أسيوط: ضعف بالأدوار العليا وتشغيل البدائل لغسيل وتطهير مرشحات منفلوط

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، عن إجراء غسيل مروق بمرشحات منفلوط غسيل وتطهير وتعقيم مروق رقم (1) لمدة 18 ساعة ابتداء من اليوم الثلاثاء 2 يوليو إلى الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024م والتي من المتوقع أن تتأثر بها الأدوار العليا بمركز ومدينة منفلوط بضعف في المياه وقت الذروة .

وبناءً على تعليمات المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تنوه الشركة أن وصول المياه لمدينة ومركز منفلوط سيكون ضعيف إلى حد ما وخاصة في الأدوار العليا وقت الذروة علما بانه سوف يتم تشغيل جميع البدائل مروق رقم (2) وبالاضافة إلي محطات الآبار الارتوازي لضمان وصول الخدمه دون تأثير .

لذا ترجو الشركة من العملاء بمركز منفلوط أن تتواصل مع قنوات التواصل خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتساب01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه