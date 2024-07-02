18 ألف طالب بالثانوية العامة في الفيوم يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

يؤدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادة اللغة الاجنبية الأولى الانجليزى، وذلك من التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات وهى رابع المواد الأساسية التى تضاف الى المجموع.



وتشمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى على37 سؤالا بينهم ثلاثة أسئلة مقالية، و34 سؤالًا موضوعيًا. ويوزع أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى على 3 أسئلة مقالية منها سؤالين بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات، و34 سؤالًا موضوعيا منها 26 سؤالًا بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.



وكان الطلاب قبل إجازة عيد الأضحى قد ادوا الامتحان فى اربع مواد على مدى يومين وهى التربية الدينية والتربية الوطنية فى اليوم الاول واليوم الثانى الاقتصاد والاحصاء وهى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف الى المجموع وعقب الاجازة تم تأدية الامتحان فى ثلاث اللغة العربية واللغة الاجنبية الثانية والفيزياء .



وتستقبل 40 لجنة امتحان بمحافظة الفيوم طلاب الثانوية العامة الذين توافدوا على اللجان منذ الثامنة صباحا وفتحت اللجان ابوابها فى الثامنة والربع لاستقبال الطلاب الذين سيؤدون الامتحان فى المحافظة والبالغ عددهم 18 ألف 274 طالب وطالبة، بالإضافة إلي 13 طالب للنور للمكفوفين.

وقد أطلق اتحاد طلاب إدارة شرق التعليمية بالفيوم مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة ،وتحفيزهم بعبارات تحفيزية قبل دخول لجان الامتحانات بالإضافة إلي تقديم المياه والعصائر المجانية لهم .

وصرح الدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق التعليمية بالفيوم أنه حرصاً على الطلاب قام اتحاد طلاب الإدارة بإطلاق مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة عن طريق استقبال الطلبة والطالبات قبل وبعد أداء الامتحان وتوزيع زجاجات المياه والعصير مجاناً بالإضافة إلى تحفيزهم بعبارات تحفيزية ،والاستماع إلى شكواهم ،والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم .

واضاف مدير إدارة شرق أنه تم تنفيذ المبادرة بعدد من المدارس منها لجنة مدرسة محمد معبد ،ولجنة مدرسة عثمان بن عفان ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف والشهيد حميدة.

وقامت الاجهزة التنفيذية فى الفيوم باقامة حرم امنى امام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لاتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لاداء الامتحان فى سهولة ويسر , وقرر المحافظ الغاء الاسواق الاسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.