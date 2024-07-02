بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى

بدأ طلاب الثانوية العامة 2024 أداء امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ووزّعت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 أوراق الإجابة على الطلاب مبكرًا في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق لكتابة البيانات بدقة دون التأثير على وقت الامتحان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم التي تحتوي ملخصات المنهج وأهم القوانين والمفاهيم.

وتوزّع كتيبات المفاهيم في امتحانات اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2024 على الطلاب داخل اللجان الامتحانية على أن يسلمونها بعد الانتهاء من أداء الامتحان قبل الخروج من اللجنة بنفس هيئتها.

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية أبوابها أمام الطلاب في الثامنة وربع صباحًا لإتمام إجراءات التفتيش قبل أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ.

وخضع طلاب الثانوية العامة 2024 للتفتيش الدقيق باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة إلكترونية أو هاتف محمول.

وسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ونحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى في ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.

وتقدر الدرجة العظمى لمادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2024 بـ50 درجة كنهاية عظمى ويتطلب النجاح في المادة 25 درجة.

وتشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى على37 سؤالا بينهم ثلاثة أسئلة مقالية، و34 سؤالًا موضوعيًا.

ويوزع أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى على 3 أسئلة مقالية منها سؤالين بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات، و34 سؤالًا موضوعيا منها 26 سؤالًا بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.