الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

جامعات ومدارس

اليوم| طلاب الثانوية العامة 2024 يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024. 

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بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية. 

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية. 

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ. 

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة. 

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية. 

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2024 

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كل سبل الراحة للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2024. 

ونبه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق البابل شيت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على الطلاب مبكرًا قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق. 

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الهدف من توزيع أوراق البابل شيت مبكرًا في امتحانات الثانوية العامة 2024 هو السماح للطلاب بكتابة بياناتهم دون التأثير على وقت الإجابة المحدد. 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التأكد من كتابة البيانات في أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل دقيق وصحيح حتى يحصل الطالب على حقه. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات في أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024، لضمان حق الطالب. 

وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من كتابة البيانات نيابة عن الطالب وإنما يراجعها للتأكد من صحتها فحسب.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تفتيش دورات المياه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 يوميًا تفتيشًا دقيقًا.

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