أثناء عمله.. أمين شرطة يلفظ أنفاسه تحت سيارة ربع نقل بالمنيا

شهد مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، حادثا مأساويا إثر قيام سيارة ربع نقل بدهس أمين شرطة لفظ أنفاسه الأخيرة تحت عجلاتها أثناء عمله، حيث صرحت النيابة العامة بمركز مغاغة، اليوم الإثنين ، بدفن أمين شرطة، لقى مصرعه ، بعد أن صدمته سيارة محملة بسكر تموين مدعم ، أثناء محاولة إيقافها للتأكد من وجود فواتير من عدمه، بطريق الصعيد الزراعي السريع مصر- أسوان، بمدينة مغاغة.

وكانت البداية، عندما تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام رشاد حكمدار المديرية، يفيد بمصرع أمين شرطة صدمته سيارة، بطريق الصعيد الزراعي بمدينة مغاغة ، وعلى الفور، انتقلت قوة امنية من مركز شرطة مغاغة وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة ، تبين مصرع ، (وليد، أ، م،38 سنة)، أمين شرطة بمباحث التموين، صدمته سيارة محملة بكميات من السكر المدعم.

وتم ضبط السيارة التي تحمل رقم 1583و ب س، وقائدها (محمد، ع، ا، 34 سنة)، مقيم بمدينة الفشن بني سويف، وكشفت التحريات الأولية لرئيس مباحث مركز شرطة مغاغة ، أن السيارة محملة بكميات من السكر المدعم، وأثناء قيام أمين الشرطة بإيقافها، رفض السائق المثول وصدمة محاولا الفرار ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزى ، كما تم التحفظ على السائق والسيارة ، تحت تصرف النيابة العامة ، وانتدبت النيابة العامة بمركز مغاغة الدكتور مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، والذي اثبت فى تقريره ان الوفاة نتيجة وجود نزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة ، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.