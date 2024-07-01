شومان: وزارة الشباب تسعي لحل ازمة البطالة بملتقيات التوظيف

قال المهندس فتحي شومان رئيس الاتحاد الشبابي لدعم مصر وعضو الجمعية العمومية لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية ان استضافة وزارة الشباب والرياضة لمعارض التوظيف يعد خطوة إيجابية نحو معالجة قضية البطالة بين الشباب في الدولة حيث توفر معارض التوظيف منصة لأصحاب العمل للتواصل مع الموظفين المحتملين وتوفر فرصًا للتواصل والتوظيف من خلال تنظيم ودعم هذه الأحداث تُظهر وزارة الشباب التزامها بدعم الشباب في سعيهم للحصول على عمل والتقدم الوظيفي.



وأضاف شومان يمكن لمعارض التوظيف أن تساعد في سد الفجوة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل مما يساهم في نهاية المطاف في النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.

واكد شومان يسلط تركيز الوزارة على معارض التوظيف الضوء أيضًا على أهمية الاستثمار في تمكين الشباب وتنمية القوى العاملة من خلال تسهيل الوصول إلى فرص العمل والموارد المهنية تمكن وزارة الشباب الأفراد الشباب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل. واضاف شومان تعمل معارض التوظيف كمنصة قيمة للأفراد الشباب لاستكشاف خيارات مهنية مختلفة وجمع المعلومات حول أصحاب العمل المحتملين وتعزيز شبكتهم المهنية وفي نهاية المطاف تعكس جهود الوزارة لدعم معارض التوظيف التزامًا أوسع بتعزيز تمكين الشباب والازدهار الاقتصادي داخل البلاد.