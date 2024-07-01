"أنا مش راجل ولا ست".. تيك توكر شهير يدلي باعترافاته بعد القبض عليه

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع تيك توكر شهير يدعى ليلى، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات ومقاطع مخلة عبر موقع تيك توك، وترويجه للمثلية الجنسية والإباحية، خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي.

وبمواجهته من قبل جهات التحقيقات المختصة عما هو منسوب إليه من تهم، أقر التيك توكر بأنه لا يشعر بأي ميول لجنس بعينه، قائلًا: أنا مش راجل وأنا مش ست.

القبض على التيك توكر ليلى

وكشفت التحريات، أن التيك توكر ليلى شاب واسمه الحقيقي محمود، استغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات ومقاطع مخلة ولايفات إباحية تدعو للمثلية الجنسية.

من جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على التيك توكر ليلى، لاتهامه بنشر فيديوهات ومقاطع مخلة ولايفات إباحية تدعو للمثلية الجنسية بمنطقة الهرم.