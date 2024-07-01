فلسطين: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي ويجب إزالته

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن ترتيب الأوضاع الداخلية من شأن الفلسطينيين وليس من شأن نتنياهو.

وتابع “الهباش” خلال تصريحاته عبر فضائية “ألقاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي قوة عدوان واحتلال وليس له الحق في تحديد مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني هم أصحاب الدار وتحديد مسار الأوضاع الداخلية في قطاع غزة من مسؤوليتهم الوطنية، مؤكدًا تمسك الفلسطينيين بالشرعية الدولية وأنهم يريدون تنفيذ دقيق وأمين بما يضمن التخلص من الاحتلال وتطبيق العدالة السياسية على الأراضي الفلسطينية.

وواصل الهباش أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، مشددًا على أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية، مشددا على عدم إمكانية فصل هذا القطاع عن الأراضي الفلسطينية، وأن أي حديث عن فصل القطاع لا يمكن قبوله مقبول.

واستطرد أنه على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو مغادرة قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي وإعادة الأمور إلى أصحابها.

إعلام عبرى: سقوط 5 صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق مفتوحة في معيان باروخ







وفي إطار آخر، أفادت القناة 12 الإسرائيلية برصد سقوط خمسة صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في معيان باروخ، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات.

وذكرت القناة أن الصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق غير مأهولة، مما حال دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وأكدت الجهات الأمنية الإسرائيلية أنها تتابع الوضع وتقوم بتقييم الأضرار والتحقق من مصدر إطلاق الصواريخ.

وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى وتعمل على تعزيز التدابير الأمنية في المناطق الحدودية مع لبنان، تحسباً لأي تطورات أو هجمات مستقبلية.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله القصف والهجمات في الفترة الأخيرة. وتواصل السلطات الإسرائيلية مراقبة الوضع عن كثب والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان استقرار المنطقة.

روسيا تدعم بعض سفنها الحربية بصواريخ "زيركون"

ذكر مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن روسيا أدخلت تعديلات على بعض سفنها الحربية، وزودتها بمنصات لإطلاق صواريخ "زيركون" الفرط صوتية.

وأشار المصدر إلى أن الخبراء الروس قاموا بتحديث سفينتين حربيتين من السفن التي تم تطويرها في إطار المشروع 20385، بهدف تجهيزهما بمنصات لإطلاق الصواريخ المجنحة والصواريخ الفرط صوتية.