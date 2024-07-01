إعلام عبرى: سقوط 5 صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق مفتوحة في معيان باروخ

أفادت القناة 12 الإسرائيلية برصد سقوط خمسة صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في معيان باروخ، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات.

وذكرت القناة أن الصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق غير مأهولة، مما حال دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وأكدت الجهات الأمنية الإسرائيلية أنها تتابع الوضع وتقوم بتقييم الأضرار والتحقق من مصدر إطلاق الصواريخ.

وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى وتعمل على تعزيز التدابير الأمنية في المناطق الحدودية مع لبنان، تحسباً لأي تطورات أو هجمات مستقبلية.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله القصف والهجمات في الفترة الأخيرة. وتواصل السلطات الإسرائيلية مراقبة الوضع عن كثب والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان استقرار المنطقة.

روسيا تدعم بعض سفنها الحربية بصواريخ "زيركون"

ذكر مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن روسيا أدخلت تعديلات على بعض سفنها الحربية، وزودتها بمنصات لإطلاق صواريخ "زيركون" الفرط صوتية.

وأشار المصدر إلى أن الخبراء الروس قاموا بتحديث سفينتين حربيتين من السفن التي تم تطويرها في إطار المشروع 20385، بهدف تجهيزهما بمنصات لإطلاق الصواريخ المجنحة والصواريخ الفرط صوتية.

وتبعا للمصدر فإن سفينتي "غريمياشي" و"بروفورني" الحربيتين حصلتا على منصات لإطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ، منها صواريخ "كاليبر" المجنحة، وصواريخ "أونيكس"، وصواريخ "زيركون" الفرط صوتية.

وتصل سرعة صاروخ "زيركون" الروسي إلى 9 ماخ (نحو 11025 كم/سا)، ويمكنه ضرب أهداف متنوعة على مسافات تصل إلى 1000 كم.

أما السفن الحربية التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20385 فيبلغ طول كل سفينة منها نحو 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 2220 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بالصواريخ المضادة للأهداف الجوية، والصواريخ المضادة للسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.