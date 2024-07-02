ميتا تتعرض لغرامة كبيرة لانتهاك قانون الأسواق الرقمية

في أواخر يونيو، شارك الاتحاد الأوروبي النتائج الأولية التي توصل إليها بأن شركة آبل انتهكت قانون الأسواق الرقمية (DMA) – وهو أول إجراء تنظيمي للكتلة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في مارس.

الآن، جاء دور ميتا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أن مالك فيسبوك وإنستجرام قد انتهك أيضًا DMA. وفتحت المفوضية الأوروبية لأول مرة تحقيقات في شركة Apple وMeta وAlphabet، الشركة الأم لجوجل، بعد وقت قصير من اعتماد قانون DMA.

تركز النتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة بشأن ميتا على المخاوف بشأن نموذج "الموافقة أو الدفع" الذي تتبعه ميتا. تمنح Meta حاليًا للمستخدمين خيار الوصول المجاني إلى تطبيقاتها والموافقة على مشاركة البيانات أو الدفع مقابل حظر جمعها.

يجادل بيان اللجنة بأن Meta لا تسمح للمستخدمين باختيار خدمة تستخدم قدرًا أقل من بياناتهم الشخصية ولكنها تعادل الخدمة القائمة على الإعلانات المخصصة، علاوة على ذلك، Meta لا تسمح للمستخدمين بممارسة حقهم للموافقة بحرية على جمع بياناتهم الشخصية."

وفي تكرار للبيانات السابقة، دعت المفوضية شركة ميتا إلى إنشاء "بديل معادل" لا يتطلب دفع أي رسوم، أمام الهيئة التنظيمية للاتحاد الأوروبي حتى أواخر مارس 2025 – بعد عام واحد من فتح تحقيقها – لاتخاذ قرار نهائي، إذا ثبت أن شركة Meta مذنبة بانتهاك DMA، فقد تدين بغرامة تعادل عشرة بالمائة من إيراداتها العالمية السنوية.

ميتا لم تعترف بعد بأي مخالفات، وقال ميتا في بيان "الاشتراك في عدم الإعلانات يتبع توجيهات أعلى محكمة في أوروبا ويتوافق مع DMA، ونحن نتطلع إلى مزيد من الحوار البناء مع المفوضية الأوروبية لإنهاء هذا التحقيق".