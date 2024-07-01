سوهاج تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة بمدينة جرجا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، برئاسة عاطف الصمطي، خلال الفترة المسائية، بحملات نظافة مكبرة بنطاق المركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول.

وأكد رئيس المركز، أن الحملات استهدفت " منطقة المشتل، والخلوتية، والمنطقة الرابعة"، مشيرا إلى القيام بحملات نظافة مكبرة بدائرة المدينة، ورفع التراكمات من المقالب الوسيطة، إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي ببيت داوود، لافتا إلى أنه جاري أعمال المتابعة المستمرة لرفع مستوى النظافة بشكل عام داخل المدينة والمجالس القروية التابعة .

يذكر أن محافظ سوهاج قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ حملات النظافة خلال الفترة المسائية، وذلك حفاظا على سلامة العاملين بقطاع النظافة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة .