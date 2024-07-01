الاحتلال يعتقل عددًا من الشباب الفلسطيني اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقاله للفلسطينيين اليومية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو، ثمانية مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: هادي الرمحي، وقصي الرمحي من مخيم الجلزون شمالا، والطالبة في جامعة بيرزيت وفاء نمر من بلدة خربثا بني حارث غربا.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، وداهمت فندقا، واعتقلت منه 5 مواطنين مقيمين فيه من قطاع غزة.

الاحتلال يعتقل شباب من الضفة الغربية



كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الحاووز بمدينة الخليل وداهمت منزل المواطن عباس الشرباتي، ومنازل المعتقل ياسر الشرباتي وإخوانه، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت نجلي الشرباتي مجد وأحمد.

يذكر أن المعتقل مجد، كان قد أفرج عنه قبل عدة أيام من سجون الاحتلال بعد اعتقال 8 شهور، ويعاني من عدة أمراض وانخفاض كبير بالوزن.

وفي بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم عبد البطاط.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

الاحتلال يقتحم نابلس ويحتجز 10شباب



وفي نفس السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية تل جنوب غرب نابلس، وداهمت عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل وسط إطلاق للرصاص وداهمت عددا من المنازل في الجهة الشرقية ووسط القرية، واحتجزت 10 شبان واقتادتهم خارج القرية، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.